Сенаторы предложили поддержать рыбопереработку

Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу проработать вопросы поддержки континентальной рыбопереработки, в том числе путем допуска таких предприятий к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей.

В постановление, принятое Советом Федерации по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, вошел ряд рекомендаций, направленных на поддержку сектора рыбопереработки. Минсельхозу предложено проработать вопросы о введении отдельных критериев для включения отечественных рыбоперерабатывающих предприятий в перечень системообразующих организаций, а также о включении рыбопереработчиков, не связанных с добычей водных биоресурсов, в число получателей льготных кредитов.

Как рассказали Fishnews в Рыбном союзе, проблема включения рыбоперерабатывающих предприятий, не связанных с рыбным промыслом, в программы государственной поддержки остается актуальной на протяжении длительного времени. В отраслевом объединении считают важным и необходимым как допуск производителей рыбной продукции к льготным кредитам — через внесение изменений в постановление правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528, так и через корректировку критериев для системообразующих предприятий, которая бы позволила претендовать на этот статус рыбопереработчикам.

«Долгое время континентальным предприятиям рыбной отрасли, выпускающим продукцию сегмента B2C, незаслуженно уделялось очень мало внимания. Даже крупнейшие предприятия этого сегмента рыбохозяйственного комплекса, например такие, как «Меридиан», по отдельным критериям не могли претендовать на статус системообразующих и получать соответствующие меры поддержки. В части получения льготных кредитов по постановлению 1528 рыбопереработчики вообще не имеют возможности претендовать на участие в программе», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, включение континентальной рыбопереработки в программы господдержки повысит стабильность работы ведущих российских производителей и позволит им аккумулировать средства для модернизации предприятий, закупки нового оборудования и автоматизации процессов. Это в свою очередь приведет к повышению качества рыбной продукции, снижению ее себестоимости и расширению ассортимента.

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