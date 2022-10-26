Россия и Норвегия пришли к согласию по объемам вылова

Смешанная российско-норвежская комиссия (СРНК) по рыболовству по итогам 52-й сессии договорилась об условиях промысла в Баренцевом и Норвежском морях на 2023 г.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую — генеральный секретарь Министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Метте Ингеборгдаттер Викборг. Диалог проходил в режиме видеоконференции, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Стороны обсудили меры по регулированию совместных запасов и утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2023 г., а также величины национальных квот. Россия и Норвегия установили ОДУ северо-восточной арктической трески на 2023 г. в объеме 566,8 тыс. тонн. Квота трески для России — 241,8 тыс. тонн.

Как отметили в Росрыболовстве, стороны выразили удовлетворенность совестной работой по исследованию запасов синекорого палтуса. «Россия и Норвегия также продолжат сотрудничество по борьбе с незаконным промыслом и мониторингу помысла трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях», — подчеркнули в пресс-службе.

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