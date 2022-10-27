Общественный совет при Росрыболовстве проведет совместное заседание по марикультуре

10 ноября Общественный совет по Росрыболовстве планирует провести совместное заседание с Комиссией Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды. Обсуждаться будут вопросы морской аквакультуры в Дальневосточном бассейне.

Общественный совет при Росрыболовстве продолжит практику совместных заседаний. 10 ноября планируется работать в таком режиме с Комиссией Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совместном заседании планируется рассмотреть вопросы марикультуры и природоохранына Дальнем Востоке — в развитие тем, которые представители отраслевого сообщества подняли на заседании Общественного совета при Росрыболовстве в октябре. Речь идет о морской аквакультуре в акваториях особо охраняемых природных територий и их охранных зонах.

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