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Общественный совет при Росрыболовстве обсудил ряд проблемных вопросов, связанных с развитием марикультуры и выполнением требований регистра об освидетельствовании промысловых судов

Марикультуре пора корректировать учет и правила

Общественный совет при Росрыболовстве обсудил ряд проблемных вопросов, связанных с развитием марикультуры на Дальнем Востоке и выполнением требований регистра об освидетельствовании рыбопромысловых судов.

На заседании 4 октября Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел необходимость изменения нормативной базы, регулирующей порядок отчетности рыбоводов. Член ОС, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры (ДВ СПМ) Роман Витязев рассказал о недостатках действующей системы отчетности, не отражающей реальной производственной и финансовой картины деятельности предприятий. В результате в некоторых регионах показатели производства продукции аква- и особенно марикультуры превосходят объемы реализации в десятки раз.

Участники заседания обсудили, каким образом можно изменить методику учета и обеспечить мониторинг и контроль за актированием и изъятием гидробионтов. Как сообщает корреспондент Fishnews, и рыбоводы, и регулятор считают полезным наладить прослеживаемость продукции от садка до прилавка, а также перевести эти процессы в электронный формат.

Другой важный для развития отрасли вопрос касается возможности использовать под марикультуру акваторий вокруг Южных Курил, имеющих природоохранный статус. По оценке ДВ СПМ, для выращивания гидробионтов в этом районе потенциально можно задействовать более 60 тыс. га. Но практике для бизнеса эти водные пространства недоступны из-за запрета на формирование рыбоводных участков в границах ООПТ и других ограничений.

Предложения о корректировке нормативной базы по определению границ новых участков и комплексном подходе к их формированию поддержал член ОС, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. Он подчеркнул, что важно соблюдать баланс интересов с точки зрения как экологии, так и перспектив развития региона.

«Практически весь Сахалин у нас является зоной ООПТ либо регионального, либо федерального значения», — уточнил руководитель АРСО. По его словам, особый статус таких территорий зачастую не связан с рыбными ресурсами, а нацелен на сохранение других видов флоры и фауны, например птиц, но при создании ООПТ разграничений по возможным видам деятельности не проводилось.

На отсутствие конструктивного диалога с главным регулятором — Минприроды — обратил внимание Роман Витязев. В связи с этим председатель Общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил направить в комиссию по экологии Общественной палаты обращение с просьбой провести слушания с приглашением представителей министерства.

Член ОС, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов поднял вопрос о пролонгации документов классификации и освидетельствования рыбопромысловых судов. Он указал, что после введения санкций большинству судовладельцев пришлось отказаться от плановых ремонтов в зарубежных портах, а российских доков на весь рыболовный флот не хватает. Кроме того, возникают проблемы с поставками запчастей и оборудования для судоремонта.

Все это не позволяет компаниям соблюдать установленные морским регистром сроки переосвидетельствования судов. Поэтому рыбаки просят продлить срок действия документации на год, если состояние судна соответствует ряду требований.

Участвовавшие в заседании представители Минтранса и регистра заявили, что в целом не возражают против максимально широкого использования дистанционных методов для технического освидетельствования судов, например, путем видеонаблюдения. Полностью отменить докование нельзя, но если состояние корпуса можно подтвердить другим способом, то судовладельцы могут к нему прибегнуть. Главное условие — в приоритете должна быть безопасность эксплуатации судна и сохранение человеческих жизней в море. Кроме того, по информации Минтранса, готовится к выходу приказ о продлении срока действия технической документации для строительства, ремонта, модернизации и переоборудования судов.

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