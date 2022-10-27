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Судно «Капитан Тузов» — один из десяти траулеров-процессоров, которые строятся на Северной верфи для группы «Норебо». Фото с сайта ОСК

Новый траулер-процессор для «Норебо» спустили на воду в Санкт-Петербурге

На Северной верфи состоялся спуск на воду еще одного судна для группы «Норебо». Новый траулер-процессор назван в честь капитана Василия Тузова: экипажи под его руководством обеспечивали рекордные уловы.

Траулер-процессор «Капитан Тузов» — одно из десяти судов проекта 170701, которые строятся для холдинга «Норебо». Заказчиком выступила входящая в холдинг «Альтернатива». Работа ведется по программе инвестиционных квот.

«Это важное событие как для компании, так и для отрасли в целом. Современное и технологичное судно обладает значительными производственными мощностями, что позволит ежесуточно перерабатывать порядка 150 тонн рыбопродукции. Притом функционал судна позволяет обеспечить полностью безотходное производство», — сказал о спуске генеральный директор АО «Альтернатива» Денис Старков.

«Капитан Тузов» будет работать на Севере, рыбаки ждут новый флот с новыми судами, на которых работать комфортно и безопасно», — сказал заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связи с общественностью Сергей Сенников.

Суда проекта 170701 имеют капсулообразную форму, большие мореходные преимущества и значительные площади рабочих пространств на борту, рассказали Fishnews в пресс-службе холдинга.

Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина — 81,6 м; ширина — 16 м; скорость — 15 узлов; водоизмещение — 5500 тонн; мощность главного двигателя — 6,2 МВт; общая производительность —150 тонн рыбы в сутки; производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.

Крестной матерью стала Екатерина Климова, изолировщик достроечного цеха Северной верфи.

Судно названо в честь капитана промысловых судов Мурманского тралового флота Василия Никитовича Тузова. Его рыбацкая карьера началась в 50-х годах прошлого века. Под руководством капитана Тузова экипажи на протяжении десяти лет обеспечивали рекордные объемы вылова.

Из десяти судов проекта 170701 шесть будут осуществлять промысел трески, пикши и других объектов в Северном бассейне, а четыре траулера обеспечат вылов минтая, сельди и кальмаров в Дальневосточном районе.

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