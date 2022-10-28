На сбор поправок к законопроекту о квотах отвели месяц

Профильный комитет Госдумы будет принимать поправки ко второму чтению законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов в течение тридцати дней.

Государственная дума приняла в первом чтении проект изменений федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Теперь работа над законопроектом продолжится в формате подготовки ко второму чтению.

Поправки к проекту закона Комитет Госдумы по аграрным вопросам будет принимать в течение тридцати дней, сообщает корреспондент Fishnews. В Системе обеспечения законодательной деятельности указано 25 ноября.

Предполагается, что законопроект будет дорабатываться по ряду замечаний, изложенных в постановлении Госдумы. На заседании, в частности, были озвучены планы по исключению из-под действия положений законопроекта субъектов малого и среднего бизнеса, отказ от новшеств по квотам добычи моллюсков. Для доработки будет использоваться формат согласительной комиссии.

Напомним, что по правилам поправки к законопроектам, принятым в первом чтении, вправе вносить президент, Совет Федерации, сенаторы, депутаты Госдумы, правительство, законодательные органы регионов.

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