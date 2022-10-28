Правоохранители в Хабаровском крае взяли «весомый улов» осетровой икры

Правоохранительные органы в Хабаровском крае обнаружили группу, работающую в нелегальном осетровом бизнесе. Изъято более 380 кг черной икры.

Деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом «краснокнижной» рыбы, пресекли совместными усилиями погрануправление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО и территориальные подразделения МВД и Росгвардии.

Изъято более 380 кг икры осетровых видов рыб — документов, подтверждающих законность происхождения продукции, не оказалось, сообщили Fishnews в пресс-службе ФСБ России. Причиненный в результате незаконных действий ущерб, по предварительным оценкам, превышает 83 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 258.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную добычу «краснокнижных» водных биоресурсов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews