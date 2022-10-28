Опубликованы требования к рыбному сырью для кормов

Коллегия Евразийской экономической комиссии выпустила требования к непищевому рыбному сырью для производства кормов непродуктивным домашним животным.

Официально опубликованы решения Коллегии ЕЭК по непищевому сырью животного происхождения для выпуска кормов для домашних питомцев. Документы размещены на правовом портале ЕАЭС 27 октября и вступят в силу через 30 дней с этой даты, сообщает корреспондент Fishnews.

Решение от 25 октября 2022 г. № 151 вносит изменение в главу 44 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).

Решением от 25 октября 2022 г. № 152 корректируется форма ветеринарного сертификата, в сопровождении которого непищевая продукция животного происхождения сможет ввозиться на территорию ЕАЭС.

Принятие этих требований позволит расширить сырьевую базу для производителей кормов для непродуктивных животных и будет способствовать снижению себестоимости кормовой продукции, сообщили ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

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