Америка финансирует исследования для борьбы с цветением водорослей

NOAA выделило почти 19 млн долларов на исследования и мониторинг вредоносного цветения водорослей в США. Ученые отмечают, что ущерб от опасного природного явления для американской экономики исчисляется миллионами долларов в год.

Цветение водорослей фиксируется вдоль береговой линии США и в Великих озерах, отмечает отраслевой портал Seafood Source. По словам представителя NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) Дэвида Кидвелла, вредоносное цветение водорослей и закисление океана — это две важные проблемы, влияющие на прибрежные ресурсы. Ученые хотят понять, как они связаны друг с другом, сообщает корреспондент Fishnews.

«В дополнение к более совершенным методам обнаружения мы хотим продолжить разработку технологий для борьбы с вредоносным цветением водорослей, а также расширить и усовершенствовать возможности их прогнозирования и мониторинга», — отметил Давид Кидвелл.

Ранее в 2022 г. NOAA уже вложило более 30 млн долларов в финансирование научных проектов в этом направлении. По данным организации, вредоносное цветение водорослей ежегодно обходится экономике США в миллионы долларов.

Напомним, что проблема цветения водорослей актуальна и для России. Например, в 2020 г. «красные приливы» объявили причиной массовой гибели морских животных на Камчатке.

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