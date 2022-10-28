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Для группы «Норебо» заложили первый из четырех ярусоловов. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Для «Норебо» заложили первый из четверки ярусоловов

На верфи «Пелла Стапель» стартовало строительство первого ярусолова для группы «Норебо». Глубокую переработку на новых судах серии планируется обеспечивать прямо на борту, отметили в холдинге.

«Капитан Головатюк» — первое из четырех судов, которые компания «ЯМСы» планирует построить на «Пелла Стапель», также входящей в структуру группы «Норебо». Ярусоловы должны быть введены в строй в рамках программы инвестиционных квот

Ранее строительство серии планировалось на Северной верфи, но в связи с большой загруженностью предприятия решено было работать на «Пелла Стапель».

Первое судно названо в честь Григория Петровича Головатюка, посвятившего большую часть своей трудовой деятельности рыбному промыслу. Более 20 лет он отработал капитаном на первых современных иностранных судах ярусного лова, появившихся в России. Сегодня восемь судов из этой серии ярусоловов продолжают работать в компании «ЯМСы».

Проект 200101, по которому будут строиться новые суда ярусного промысла для «Норебо», разработан российским конструкторским бюро «Наутик Рус» (Санкт-Петербург) в тесном сотрудничестве со специалистами холдинга. Для России этот проект является уникальным, так как он создан практически с нуля отечественными проектантами. При этом воплощены самые современные тенденции судостроения и большой опыт заказчика в ярусном промысле, заявили Fishnews в пресс-службе холдинга.

Ярусолов получит экологический класс ECO S. На судах этого проекта будут установлены кольцевые двигатели, которые ранее не использовались на рыбопромысловом флоте. Новые суда получат отличные судоходные характеристики, необходимые для ярусного лова на Дальнем Востоке, подчеркнули в «Норебо».

Для насыщения будет использоваться оборудование российского и азиатского производства, что полностью устраняет влияние торговых ограничений, принятых рядом стран Европы и Северной Америки.

Судно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел трески, палтусов и макруруса. Рыбоперерабатывающее оборудование позволит осуществлять глубокую переработку уловов на борту судна.

Директор ООО «Пелла Стапель» Павел Косолапов отметил, что верфь планирует построить всю серию из четырех судов в установленные контрактами сроки в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству. «Строительство таких судов — сложная задача, но мы в «Норебо» готовы к выполнению самых непростых задач», — цитирует Павла Косолапова пресс-служба холдинга.

«Наш флот ярусоловов на Дальнем Востоке России требует обновления. Новые суда позволят более эффективно работать в непростых природных условиях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а производство продукции глубокой переработки на борту судна позволит улучшить экономику работы флота в море», — прокомментировал генеральный директор компании «ЯМСы» Михаил Галахин.

Основные характеристики новых судов: длина — 63 м, ширина — 14 м, скорость – 13 узлов, валовая вместимость – более 2900, мощность главного двигателя – до 3 МВт, общая мощность переработки на судне — до 50 тонн/сутки по вылову, производительность заморозки — до 50 тонн/сутки, экипаж — 39 человек

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