Воду и обитателей притоков Сырдарьи проверят на микропластик

Специалисты Томского государственного университета с коллегами из узбекистанских вузов впервые проводят обследование рек республики на микропластик. Ученые уже взяли пробы воды и ихтиофауны в притоках Сырдарьи.

Первым объектом исследования в рамках совместного проекта стала река Карадарья — левый приток Сырдарьи. Работу проводили сотрудники Биологического института ТГУ с учеными из Андижанского государственного университета и Навоийского государственного педагогического института. Как рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк, для анализа взяли образцы воды и донных отложений.

Второй этап экспедиции прошел на реке Чирчик — правом и самом полноводном притоке Сырдарьи. В исследованиях принимали участие специалисты института зоологии Академии наук Узбекистана и Ташкентского аграрного университета. Как сообщили в пресс-службе ТГУ, ученые оценят концентрацию синтетических микрочастиц в поверхностных водах, донных отложениях и образцах макрозообентоса. Также на содержание микропластика проанализируют востробрюшку и судака. Анализ проб проведут на базе Биологического института.

Кроме того, специалисты из России на различных научных мероприятиях поделились опытом исследования микропластика. Так, представители ТГУ выступили на открытых лекциях для студентов и преподавателей с докладами о проблемах загрязнения водоемов и приняли участие в IV Международной научно-практической конференции «Продовольственная безопасность: глобальные и национальные проблемы».

«Узбекистан сейчас активно занимается рыборазведением в искусственных условиях, тема загрязнения вод и водных пищевых ресурсов пластиком вызывает большую заинтересованность у наших узбекских коллег, — отметила Юлия Франк. — Поэтому мы с коллегами будем всесторонне развивать наше сотрудничество.

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