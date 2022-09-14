Ученые двух стран отследят микропластик в водах Узбекистана

Биологи России и Узбекистана объединят усилия для исследования микропластика. В частности, планируется изучать концентрацию и перенос микрочастиц в аквакультуре.

Совместные проекты реализуют в рамках консорциума, сформированного под эгидой Томского государственного университета для изучения микропластика в экосистемах и живых объектах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, новыми участниками консорциума стали Андижанский государственный университет, Самаркандский государственный университет, Навоийский государственный педагогический институт, Ташкентский государственный аграрный университет и Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан.

«С партнерами проведены переговоры, намечены планы совместных исследований, соглашения о вступлении вузов Узбекистана в консорциум находятся в стадии подписания сторонами», — рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

По ее словам, планируется совместная работа на территории республики — будет изучаться присутствие микропластика в реках, каналах, водохранилищах и озерах — накопителях дренажных вод, а также в сельскохозяйственных почвах, которые никогда не обследовались на предмет загрязнения частицами искусственных полимеров.

Совместные усилия ТГУ, ТГАУ и Института зоологии будут направлены на оценку биоаккумуляции и трофического переноса микропластика в условиях аквакультуры, так как это направление очень развито в Узбекистане.

Отмечено, что биологами ТГУ уже накоплен значительный опыт в изучении микропластика в природных объектах. В частности специалисты университета ведут масштабные исследования рек, среди которых Енисей, Обь, Томь, Нижняя Тунгуска. Также биологи ТГУ одними из первых в России начали изучение загрязнения микропластиком живых объектов — ихтиофауны, комаров и т.д.

Напомним, ранее университет проводил исследования микропластика совместно с коллегами из Индии. Ученые двух стран анализировали на микрочастицы рыбу из Томи и Нижней Тунгуски.

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