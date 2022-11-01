Промысел иваси остается на подъеме

За минувшую неделю флот на промысле сардины-иваси выловил еще почти 20 тыс. тонн, завершив октябрь на отметке свыше 187 тыс. тонн. Это на 9,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суммарный вылов сардины-иваси и скумбрии на пелагической путине по состоянию на 31 октября превысил 220 тыс. тонн, приводит цифры Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По его данным, большая часть улова (85%) приходится на иваси — 187,4 тыс. тонн. Это на 5% больше в сравнении с показателями годичной давности. По скумбрии цифры гораздо скромнее — с начала года добыто чуть более 32,5 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, на промысле задействовано 22 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом. Большинство из них оснащено пелагическими тралами, но три судна ведут лов кошельковыми неводами.

Сейчас флотилия работает в Южно-Курильском проливе и восточнее острова Итуруп. Скопления рыб смешанные, но основную долю (75–99%) в них занимает сардина-иваси. Соответственно, уловы сардины остаются высокими, суточное освоение у отдельных судов иногда превышает 700 тонн. Средний вылов на судосутки на неделе составил почти 183 тонны. Размер рыбы в уловах увеличивается, находясь в диапазоне 17,9–19,7 см.

Суточный вылов на промысле скумбрии у отдельных судов достигает 45 тонн, но в среднем составляет 6,3 тонны. Ученые по-прежнему прогнозируют рост доли скумбрии в уловах при смещении добывающего флота в более восточные районы.

Статистика по выгрузке свежей скумбрии в рыбных портах Японии в первом полугодии также говорит о слабой промысловой обстановке, отмечают в ТИНРО. По мнению специалистов, в текущую путину скопления скумбрии, которые заходят на нагул в российскую экономзону, уступают уровню прошлого года. Это объясняет невысокие уловы по сравнению с путинами последних двух лет.

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