Высшая школа рыболовства в Поморье расширила возможности подготовки кадров для отрасли

Высшая школа рыболовства и морских технологий в Архангельске будет готовить моряков по международным стандартам, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Соглашение, подписанное с Минтрансом РФ 26 октября, дает возможность реализовать дополнительные профессиональные программы для членов экипажей морских судов и курсантов на базе Высшей школы рыболовства и морских технологий. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

— Судоводители, проживающие в Архангельской области, теперь могут получать необходимую профессиональную подготовку по международным стандартам ближе к дому, что удобно и для них самих, и для работодателей, — подчеркнул Александр Цыбульский.

Как отметили в пресс-службе, в сентябре эксперты Минтранса проверили организацию учебного процесса в части подготовки, повышения квалификации и переподготовки лиц командного состава судов, а также изучили состояние материально-технической базы, тренажерной подготовки, функционирование системы менеджмента качества. Комиссия рекомендовала Министерству транспорта России заключить соглашение о наделении Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ полномочиями по подготовке членов экипажей морских судов.

В июле прошлого года, выступая на торжественном собрании в честь 100-летия АТФ, Александр Цыбульский подчеркнул, что с расширением возможностей образования регион может стать центром подготовки кадров для всей рыболовной отрасли Севера страны.

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