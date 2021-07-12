В Поморье создадут высшую школу рыболовства

В Архангельской области появится высшая школа рыболовства. У региона есть возможности стать центром подготовки специалистов для всей рыбодобывающей отрасли Севера России, заявил губернатор Александр Цыбульский.

На базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума будет создана высшая школа рыболовства. Об этом глава региона Александр Цыбульский рассказал на торжественном собрании в честь 100-летия Архангельского тралового флота (АТФ), сообщает корреспондент Fishnews. Вопрос обсуждался с руководством Северного (Арктического) федерального университета, заявил губернатор.

«По сути мы можем стать центром подготовки кадров для всей рыболовной отрасли Севера нашей Российской Федерации», - отметил Александр Цыбульский.

Напомним, что Архангельский морской рыбопромышленный техникум в 2021 г. вошел в состав САФУ - Северного (Арктического) федерального университета. Сохранение техникума - знаковое событие, подчеркнул губернатор.

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