В рыбной отрасли Камчатки вновь определят лучших

В Камчатском крае принимают заявки на конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Это традиционное для края ежегодное соревнование проводится уже много лет.

Победителя определят в каждой из 10 номинаций, отметил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский. Он подчеркнул большое значение соревнований. «Кроме того, это мотивирует и показывает нашим потенциальным будущим профессионалам, как много перспектив и возможностей в рыбной отрасли», — добавил глава краевого минрыбхоза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, подать заявку на участие можно до 20 ноября в порядке самовыдвижения или по ходатайству трудовых коллективов рыбопромышленных организаций. Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте министерства рыбного хозяйства края.

До 30 ноября специальная комиссия должна провести конкурс, подвести его итоги и наградить победителей.

По данным краевых властей, в сфере рыбной промышленности на Камчатке трудится порядка 18 тыс. человек, большинство из которых — жители региона.

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