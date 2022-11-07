Общественный совет при Росрыболовстве показал высокий результат

Общественный совет при Росрыболовстве вошел в пятерку лучших общественных советов при федеральных агентствах. В прошлом году ОС рыбной отрасли также оказался в числе самых эффективных.

Второй год подряд Общественная палата РФ формирует рейтинг эффективности общественных советов (ОС) при федеральных органах исполнительной власти. Главная задача этого исследования — повышение эффективности, открытости и результативности деятельности советов. Результаты рейтинга 2022 г. заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб представил на итоговом форуме «Сообщество». В этом году общественные советы оценивались по 100 показателям.

В результате ОС разделены на пять групп: лидеры, продвинутый, средний, базовый и начальный уровни. Общественному совету при Росрыболовстве присвоен продвинутый уровень. Кроме того, он стал лучшим сразу в нескольких категориях. Так, Общественный совет при Росрыболовстве вошел в пятерку лучших общественных советов при федеральных агентствах и в топ-5 по организационной работе, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В рамках рейтинга рассматривалось 50 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Все критерии были объединены в 6 рейтинговых факторов: реализация положений Стандарта деятельности (вес 25%), оргработа и обеспечение (15%), взаимодействие с ОП РФ, публичность деятельности (15%), информационная открытость (25%) и результаты экспертного опроса (10%).

Напомним, по итогам анализа деятельности советов в 2021 г. Общественная палата РФ включила Общественный совет при Росрыболовстве в десятку самых эффективных.

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