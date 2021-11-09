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Общественный совет при Росрыболовстве попал в десятку самых эффективных советов при ведомствах

Общественный совет при Росрыболовстве вошел в топ

Общественный совет при Росрыболовстве попал в десятку самых эффективных советов при ведомствах, а по отдельным показателям признан лучшим. На этой площадке рассматриваются важнейшие для отрасли и граждан темы.

Общественная палата представила результаты первого рейтинга общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Результаты рассматривались на круглом столе в рамках форума «Сообщество», сообщили Fishnews в пресс-службе палаты.

Как сообщил заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб, были выбраны пять направлений оценки эффективности работы советов: экспертная оценка, информационная открытость, активность в соцсетях, регламентная деятельность и медиаактивность.

Общественный совет при Росрыболовстве вошел в топ-10, заняв седьмое место. По отдельным направлениям совет оказался на лидирующих позициях.

«Результаты первого рейтинга общественных советов отражают реальное положение дел в сфере общественного контроля и показывают, какие из советов реально работают. Это своего рода точка роста для всей системы общественного контроля в стране. Достойный результат Общественного совета при Росрыболовстве — это заслуга всех членов, каждый из которых по отдельности вносит значимый вклад в его работу», — прокомментировал председатель совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Общественный совет при Росрыболовстве рассматривает важнейшие для рыбного хозяйства тема — распределения квот на вылов, госконтроля, функционирования отраслевой науки. Обсуждаются и темы, интересные широкой общественности. Например, регулирование любительской рыбалки, формирование цен на рыбу. Недавно появилась практика совместных заседаний с советами при других ведомствах — уже проведены такие встречи с советами при Россельхознадзоре, ФАС.

«Общественному совету при Росрыболовстве уже 13 лет, он начал свою работу в 2008 году, а такой срок говорит о многом, — считает член совета с 2008 г. Эдуард Климов. — Я бы хотел отдельно отметить руководство совета и его аппарат: без них было бы невозможно выйти на такой уровень работы».

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Fishnews

  • Общественный совет при Росрыболовстве попал в десятку самых эффективных советов при ведомствах
  • Заседание Общественного совета при Росрыболовстве, 2008 г.
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