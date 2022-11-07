Рыболовство новых регионов интегрируют в российскую систему

Правила рыболовства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях синхронизируют с правилами для Азово-Черноморского бассейна, отраслевой бизнес перейдет под законодательство РФ. Интеграцию планируют завершить до конца года.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по вопросам организации промысла в Азовском и Черном морях с новыми субъектами РФ — Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Мероприятие состоялось в Ростове-на-Дону, во встрече также участвовали представители Ростовской области и Республики Крым, Минсельхоза России, представительства президента в ЮФО, погранслужбы, Россельхознадзора, рыбопромышленники Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

Стороны обсудили синхронизацию правил рыболовства новых регионов с действующими правилами для Азово-Черноморского бассейна. Еще одной темой стали вопросы осуществления и развития аквакультуры, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отдельное внимание уделили процедурам перерегистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и промысловых судов в соответствии с законодательством РФ.

Первостепенным вопросом при организации промысла также является безопасность мореплавания, подчеркнули в ведомстве.

Глава Росрыболовства отметил, что необходимо организовать рыболовство в Азовском море с учетом интересов всех рыбодобывающих предприятий Приазовья.

«Есть задачи, которые стоят перед новыми субъектами Российской Федерации, и задачи Росрыболовства и смежных ведомств. Нам сейчас очень важно выработать конкретный, пошаговый план действий для того, чтобы интеграция произошла максимально быстро и эффективно. Мы поставили срок: со следующего года все рыбаки этого рыбохозяйственного региона должны действовать и работать в соответствии с российским законодательством», — сказал Илья Шестаков.

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