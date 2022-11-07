Вышел документ о декларировании ввозимых припасов

Опубликовано решение Коллегии ЕЭК о декларировании ввоза припасов на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно этому документу, припасы, в том числе судовые, можно будет декларировать в электронном виде.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2022 г. № 157 «О внесении изменений в раздел X1 Порядка заполнения декларации на товары» размещено на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступит в силу 1 июля 2023 г.

Напомним, согласно решению ЕЭК, при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как сейчас это возможно только с помощью товаросопроводительных документов.

Мера принята по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

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