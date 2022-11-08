Соглашение о мерах государства порта набирает популярность

Соглашение по борьбе с незаконным рыбным промыслом — о мерах государства порта — подписали уже более 100 стран, отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По ее данным, договору привержены уже около 60% портовых государств.

Соглашение о мерах государства порта — первый юридически обязательный международный документ, разработанный специально для борьбы с незаконным промыслом. Предусматривается отказ в доступе в порт иностранным судам, которые подозреваются в браконьерстве. Напомним, Россия подписала соглашение в 2010 г. и ратифицировала его в 2020 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, примерно пятая часть глобального вылова рыбы и морепродуктов добывается нелегальным путем.

«Растущий потребительский спрос на рыбу и эффективная трансформация сфер рыболовства и аквакультуры привели к тому, что мировое производство рыбы достигло наивысших показателей. Параллельно с этим в мире растет понимание необходимости усиления борьбы с незаконным промыслом», — отметил генеральный директор организации Цюй Дунъюй.

В пресс-службе подчеркнули, что ННН-промысел оказывает разрушительное воздействие на законную рыболовную индустрию, лишает средств к существованию работников отрасли и пагубно влияет на состояние морских экосистем. Кроме того, ликвидация незаконного рыбного промысла важна для достижения Целей устойчивого развития ООН, обратили внимание в ФАО.

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