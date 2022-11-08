МГТУ сольется с другим вузом Заполярья

Объединение Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета одобрил наблюдательный совет МГТУ под председательством вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«Набсовет поддержал инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого, мощного, современного арктического университета на территории региона. Также одобрен вариант названия, который студенты выбрали голосованием: Мурманский арктический университет», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идет работа с партнерами, среди которых «Новатэк», Атомфлот, «Норебо», Мурманский морской торговый порт, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Новатэк» выделил более 150 млн рублей на реновацию кампуса МГТУ. И еще 26 млн рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика». Кроме того, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации мы получили целевую субсидию 68 млн рублей, приобрели и поставили тренажерное оборудование, программное обеспечение для центра морской подготовки», — подчеркнул Андрей Чибис.

По словам исполняющей обязанности ректора МГТУ Марии Князевой, юридический процесс реорганизации вузов завершится весной 2023 г. Напомним, сейчас оба университета готовят кадры в том числе для рыбной отрасли.

«После одобрения набсовета пакет документов будет отправлен в Министерство науки и высшего образования. Начнется работа комиссии по рискам министерства, далее мы получим приказ о реорганизации и дорожную карту со сроками. Ориентировочно ближе к концу апреля 2023 года должно состояться юридическое объединение двух университетов. Уже с 2023 года, мы надеемся, абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет», — обозначила перспективы Мария Князева.

Она обратила внимание, что трансформация предполагает два трека — исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнеров вуза в образовательных программах, вплоть до курирования.

«Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные процессы будут выстраиваться под нужды работодателя», — обещала Мария Князева. Врио ректора добавила, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах.

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