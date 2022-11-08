ВАРПЭ помогла обеспечить прозрачный алгоритм для рыбных поставок

Правительство утвердило порядок обследования предприятий для экспорта продукции, подлежащей ветконтролю. Четкие сроки проверки позволят сократить издержки хозяйствующих субъектов, отметили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Правила обследования объектов для обеспечения экспорта подлежащих ветконтролю товаров утверждены постановлением правительства от 1 ноября 2022 г. № 1952.

Четкая регламентация процессов проверки даст положительный результат, уверены в ВАРПЭ. Объединение выступало за установление четких сроков обследования. Без их ясного определения процедура могла занимать до 11 месяцев, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации. В это время предприятия не могли выполнять свои обязательства по экспортным контрактам и несли серьезные издержки. Предложение установить максимальный срок обследований президент ВАРПЭ Герман Зверев направил вице-премьерам Виктории Абрамченко и Дмитрию Григоренко 17 марта.

«Соответствующий порядок проведения обследований Минсельхоз представил в июне. Совместно с членами рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства от экспертного и делового сообществ регулятор проделал большую работу над улучшением документа. Проект рассматривался рабочей группой трижды — 28 июня, 2 и 9 сентября. Активное участие бизнес-сообщества позволило значительно сократить сроки процедуры и установить четкие однозначные нормы», — отметили в пресс-службе.

Если в первой редакции с момента подачи заявки до окончания осмотра объектов предусматривался промежуток в 72 рабочих дня, то в итоговом документе — 27. При этом для труднодоступных объектов и судов за пределами России срок сократился с 70 до 47 дней.

«Ключевым ориентиром при подготовке замечаний стало устранение барьера на пути развития экспорта рыбопродукции и снижения потерь предприятий из-за простоя флота и заводов в ожидании проведения обследования. Теперь же стандартный срок обследования не должен превышать 20 рабочих дней. В случае нахождения объекта в удаленной местности без регулярного транспортного сообщения или судна за пределами РФ срок обследования может быть продлен не более чем на 20 дней. Непосредственно осмотр объекта специалистом составит не более 5 рабочих дней, для судов — не более 3 рабочих дней», — рассказал сопредседатель рабочей группы Герман Зверев. Он поблагодарил Минсельхоз и Россельхознадзор за готовность встречаться и детально обсуждать с бизнес-сообществом его предложения и совместно искать альтернативы.

В результате в правилах обследования объектов появилась четкая регламентация этапов внутри процедуры, сокращен срок предоставления услуги по обследованию, установлены сроки информирования об отказе в обследовании и возможность приостановки процедуры по заявлению собственника объекта. На специалистов теруправлений Россельхознадзора возложена обязанность в течение 7 рабочих дней с момент подписания разместить акт обследования в системе «ВетИС».

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