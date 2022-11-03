Власти установили правила обследования предприятий для экспорта

Правительство утвердило порядок обследования объектов по производству товаров, подлежащих ветконтролю, для поставок в другие страны. На такие проверки уполномочен Россельхознадзор.

Правила обследования объектов для обеспечения экспорта подлежащих ветконтролю товаров в страны за пределами ЕАЭС утверждены постановлением правительства от 1 ноября 2022 г. № 1952.

Новый порядок вышел в развитие федерального закона, принятого в 2021 г. и призванного обеспечить прозрачность проверки предприятий-поставщиков. Как и изменения закона, постановление правительства вступит в силу с 1 марта 2023 г.

Функции по обследованию объектов закрепляются за Россельхознадзором. Обследование должно проводиться, чтобы установить соответствие объекта или товаров требованиям государства-импортера. Для владельца объекта такие проверки добровольны и проводятся по его заявлению. Также закреплено проведение обследований на безвозмездной основе.

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