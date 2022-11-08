Свежей рыбе обещают первоочередной порядок на таможне

Опубликован перечень скоропортящихся товаров, подлежащих в Евразийском экономическом союзе таможенному оформлению в первоочередном порядке. В список вошли и различные виды продукции из водных биоресурсов.

Совет Евразийской экономической комиссии выпустил решение «Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке» (от 17 октября 2022 г. № 160).

Как сообщает корреспондент Fishnews, список объединил наиболее важные для стран ЕАЭС категории товаров, требующие приоритетного прохождения таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения.

Первоочередной порядок в отношении товаров, включенных в перечень, будет применяться до конца 2023 г. В этот период будет проводиться мониторинг применения документа, чтобы обеспечить его своевременную актуализацию.

Решение размещено на правовом портале ЕАЭС 7 ноября 2022 г., оно вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

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