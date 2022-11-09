Регулятор определил пакет документов для налогового вычета
Минсельхоз продолжает адаптировать нормативную базу для применения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами. Льгота предусмотрена изменениями в Налоговый кодекс, которые накануне одобрили в третьем чтении депутаты Госдумы.
Проект приказа Минсельхоза определяет перечень документов, которые необходимо предъявить рыбакам для подтверждения права использовать вычетпо сбору за пользование водными биоресурсами. Поправки в Налоговый кодекс, принятые Госдумой 8 ноября, предусматривают три основания для льготы:
- переработка уловов и производство из них продукции, включенной в утвержденный правительством перечень (на судах или береговых заводах);
- использование на промысле судов не старше пяти лет, построенных после 1 января 2020 г. (кроме проектов под инвестквоты);
- осуществление прибрежного рыболовства.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в зависимости от льготной категории список документов может включать подтверждение прав на судно или завод и данные об объемах произведенной рыбной продукции. Для новых судов потребуется подтвердить дату постройки и приложить свидетельство соответствия установленных на них технических средств контроля. Кроме того, в обязательный пакет документов, который направляется в теруправление Росрыболовства, входит расчет вычета по уплате сбора.
В проекте приказа также содержится форма заявления о подтверждении обоснованности применения вычета.
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