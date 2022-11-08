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Ставки сбора за пользование пересматривают в том числе и по минтаю

Новые ставки сбора для рыбаков прошли Госдуму

Депутаты сразу в двух чтениях приняли законопроект об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Ставка взносов пересматривается, при этом вводятся вычеты.

Госдума на заседании 8 ноября приняла закон «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Напомним, что проект поправок был внесен правительством в октябре 2021 г. - после нескольких лет обсуждения налоговой реформы в отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ставка сбора по минтаю должна вырасти до 4300 рублей за тонну (причем нынешнего разделения по Охотскому морю и другим районам промысла не предусматривается), по треске Дальневосточного бассейна - до 6400 рублей за тонну. По сельди из НК РФ планируют убрать дифференциацию ставок для Охотского моря в весенне-летний период промысла, Берингова моря и других районов и сроков промысла. Не отказались депутаты от повышения по сайре - до 800 рублей за тонну, хотя изначально роста по этому объекту не планировалось.

По Северному бассейну ставка для трески, например, выросла до 7900 рублей за тонну, для пикши - до 4300 рублей за тонну. На Балтике взнос для добытчиков кильки увеличится до 150 рублей за тонну.

При этом, согласно принятому Госдумой закону, с 2025 г. ставки сбора подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

15% ставка сбора предусматривается для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, включенных в утверждаемый правительством перечень. Также после первого чтения эту льготу распространили на рыболовецкие колхозы (артели). Однако действовать преференция будет только до конца 2027 г. Градо- и поселкообразующие должны быть зарегистрированы до 1 января 2022 г.

Также новый закон вводит систему вычетов для плательщиков сбора: в случае производства продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговых заводах); рыболовства на новых судах, построенных после 1 января 2020 г. в России (на суда, построенные под квоты добычи в инвестцелях, этот вычет не распространяется); прибрежного рыболовства.

Предполагается, что новый закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

При этом уплата сбора плательщиками, получившими разрешения на добычу до дня вступления закона в силу, будет осуществляться в соответствии с прежним порядком и ставками.

Принятому Госдумой закону еще предстоит пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

Текст принятого закона - в прикрепленном файле.

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