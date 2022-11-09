В Японии вводят «рыбные дни»

Агентство по рыболовству Японии объявило числа с 3 по 7 в каждом месяце «рыбными днями», чтобы повысить интерес граждан к соответствующей продукции. По данным СМИ, потребление рыбы и морепродуктов в Стране восходящего солнца постоянно снижалось с 2001 г.

Проект поддержали уже более 600 компаний, уточнили в NHK World — Japan.

Например, крупнейшая сеть круглосуточных магазинов FamilyMart планирует с конца ноября предлагать покупателям больший выбор различной рыбной продукции, в том числе полуфабрикаты для готовки в микроволновой печи. Представитель сети Исии Хироси считает, что ключом к росту продажи рыбы и морепродуктов является именно простота и удобство их приготовления.

По данным NHK, годовое потребление рыбы и моллюсков в Японии достигло пика в 2001 г., передает корреспондент Fishnews. С тех пор показатель снижался, сократившись к настоящему моменту более чем на 40%, до 23 кг на человека. Также NHK привела результаты опроса 2019 г.: многие японцы отдают предпочтение мясу из-за высокой цены на рыбную продукцию и сложности ее приготовления.

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