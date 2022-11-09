Контейнеры с икрой не удалось скрыть от таможенников

На российско-латвийской границе пресекли незаконный вывоз из РФ икры кеты и горбуши. В автомобиле гражданина Молдовы нашли в общей сложности 12,6 кг незадекларированного деликатеса.

Контейнеры с икрой обнаружили в автомобильном холодильнике сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка». Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, спрятанный товар выявили при помощи инспекционно-досмотрового комплекса: на снимках были видны нехарактерные области затемнения.

Досмотр подтвердил сокрытие от таможенного контроля незадекларированной продукции. Ее совокупная стоимость превысила 60 тыс. рублей.

Гражданина Молдовы признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Назначенный штраф в размере половины стоимости продукции мужчина оплатил. Запрещенную к вывозу икру вернули на территорию России.

В пресс-службе напомнили, что из страны разрешено вывозить до 5 кг рыбы и морепродуктов. Отдельно регламентируется вывоз икры осетровых — не более 250 г в заводской упаковке при наличии магазинных чеков.

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