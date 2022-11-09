Ученые исследовали кильку в Каспийском море

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели килечную съемку в Каспийском море. Полученные данные подтвердили прогнозы о хороших запасах обыкновенной кильки.

Рейс проходил на судне «Исследователь Каспия», экспедиция завершилась 29 октября. Основной целью работ стала оценка ресурсного потенциала каспийских килек.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, подробно изучалась открытая часть моря на глубине 80-100 м. По мнению специалистов, эта часть акватории может обеспечивать увеличение вылова килек в бассейне.

Работы проходили в два этапа. На первом ученые провели гидроакустическую съемку, чтобы определить распределение и найти промысловые скопления рыбы в западной части Среднего Каспия над глубинами до 250 м.

На втором этапе для оценки гидроакустических показателей выполнялись траления на доступных глубинах, позволяющие оценить видовой состав уловов.

Отмечено, что в пелагическом режиме видовой состав пойманной рыбы был представлен исключительно обыкновенной и анчоусовидной кильками. При этом доля обыкновенной доходила до 90%.

Собранные материалы станут основой для рекомендаций по организации морского промысла килек и исследований для обоснования тралового промысла на больших глубинах.

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