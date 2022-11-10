За Росрыболовством закрепляют новые полномочия по аквакультуре

В этом году на уровне ЕАЭС разрешительный порядок вывоза, уже действовавший для рыбацких уловов, распространили на живые объекты аквакультуры. Теперь в соответствие с этим решением планируется привести функционал Росрыболовства.

Напомним, что для экспорта с территории Евразийского экономического союза живой рыбы и морепродуктов необходимо выполнить особые процедуры. В частности, требуется согласование Росрыболовства. В июне коллегия Евразийской экономической комиссии решила распространить такой порядок и на аквакультуру. Меру объяснили необходимостью бороться с вывозом диких уловов под видом выращенной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения готовятся отразить в положении о Федеральном агентстве по рыболовству. Проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru. За Росрыболовством, таким образом, закрепляется функция по согласованию экспорта продукции аквакультуры в живом виде.

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