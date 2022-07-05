Экспорту браконьерских уловов поставили новый барьер

Евразийская экономическая комиссия опубликовала поправки в отношении вывоза живых объектов аквакультуры. С конца августа на них распространится разрешительный порядок, который уже действует для рыбацких уловов.

Сейчас в соответствии с нормативно-правовой базой ЕАЭС вывоз водных биоресурсов дикой природы — живых рыбы и морепродуктов — осуществляется при представлении таможенному органу государства Союза лицензии на экспорт и (или) заключения (разрешительного документа). Для их получения в уполномоченный орган государства Союза представляются, в частности, документы, подтверждающие законность добычи.

Такой порядок вывоза Коллегия ЕЭК решила распространить на живые объекты аквакультуры. Меру объяснили участившимися случаями экспорта ценных гидробионтов, добытых в результате незаконного промысла, под видом выращенной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующее решение коллегии — от 28 июня 2022 г. № 95 — размещено на правовом портале ЕАЭС.

Поправки вступят в силу 31 августа — по истечении 60 дней с даты официального опубликования.

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