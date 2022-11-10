Осетровая рыбалка обеспечила сургутчанина условным сроком

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре суд вынес обвинительный приговор жителю Сургута за незаконный вылов осетровых. Ущерб, причиненный рыбным запасам, оценили более чем в 560 тыс. рублей.

Сургутский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору) и частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение «краснокнижных» видов рыб).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ХМАО, в мае прошлого года подсудимый вместе со своим знакомым Тромъёган незаконно выловил 60 стерлядей и двух сибирских осетров.

Наказанием злоумышленнику стали пять лет и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.

Второй соучастник был осужден ранее, уточнили в пресс-службе. Прокуратура также подала иск о взыскании суммы причиненного ущерба.

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