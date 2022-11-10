Рыбный союз: Решение Совета ЕЭК поможет в обеспечении рынка

Перевозка через границу скоропортящихся грузов остается острой темой для производителей. В свете этого очень важно принятое на уровне Евразийского экономического союза решение о первоочередном таможенном оформлении определенных категорий товаров, заявили в Рыбном союзе.

Совет ЕЭК выпустил решение «Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке». В список вошла и продукция из водных биоресурсов.

Мера о первоочередном оформлении весьма актуальна, считают в Рыбном союзе. «Производители сообщили о скоплении на приграничных пропускных пунктах тысяч машин, перевозящих в том числе и скоропортящиеся грузы. На пограничном переходе российско-азербайджанской границы «Самур» сроки увеличились с двух до десяти дней, что спровоцировало значительный рост затрат на логистику, — заявили Fishnews в объединении. — Для решения этой проблемы Рыбный союз направил срочное обращение в Минтранс с просьбой о рассмотрении возможности пропуска «социальных» и скоропортящихся грузов в приоритетном порядке через отдельно выделенный терминал. Поэтому считаем, что решение совета ЕЭК — крайне важное и своевременное изменение для российских импортеров».

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