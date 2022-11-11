Новый справочник орудий лова выпустили в помощь рыбакам

Центр системы мониторинга рыболовства и связи опубликовал новый справочник орудий лова. Им можно воспользоваться при подаче заявлений на добычу.

Новый справочник орудий лова размещен на сайте ЦСМС. Информация пригодится рыбакам при подаче заявлений на промысел через портал госуслуг.

«Использование справочника позволит сократить количество ошибок при заполнении формы, а следовательно, и отказов в принятии заявлений», — говорится в телеграм-канале учреждения.

Как уже сообщал Fishnews, сервис по подаче заявлений на выдачу разрешений на вылов доступен на портале госуслуг с конца августа. Пока разрешения выдаются на бумаге, а с марта 2023 г., в соответствии с новым законом, должны оформляться в электронном виде.

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