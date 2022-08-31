На промысел теперь можно заявиться через «Госуслуги»

Заявление на выдачу разрешения на вылов теперь можно оформить на портале госуслуг, сообщили в Росрыболовстве. До конца года возможности для предприятий на сайте планируется расширить.

Сервис по приему заявлений на выдачу, приостановление действия и аннулирование разрешений на добычу водных биоресурсов, а также по внесению в них изменений стал доступен для пользователей на Едином портале государственных услуг.

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) и территориальные управления Росрыболовства с апреля разрабатывали сервис и проверяли корректность его функционирования, рассказали в пресс-службе федерального агентства. В июне вышел закон о ведении электронного рыболовного журнала (ЭРЖ) и выдаче цифровых разрешений на вылов.

В ЦСМС отметили, что сервис по приему заявлений появился в открытом доступе на портале госуслуг, пока документ будет выдаваться в бумажном виде, а с марта 2023 г., после вступления закона в силу, уже в электронном. Это первый этап цифровизации предоставления государственных услуг рыбакам, до конца года ЦСМС планирует вывести на портал еще три услуги Росрыболовства.

На портале будет доступна услуга по согласованию строительства и реконструкции капитальных объектов, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, влияющей на водные биоресурсы и среду их обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Планируется, что через портал можно будет утверждать экспортные сертификаты на водные биоресурсы и рыбную продукцию в страны ЕС, а также оформлять разрешения на экспорт и импорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру.

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