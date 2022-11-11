Новые принципы закрепления лососевых участков все ближе

Рабочая группа по подготовке законопроекта о распределении участков для добычи анадромных видов рыб соберется на первое заседание в декабре, сообщил сенаторам глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом он отметил, что ведомство поддерживает установление критериев для преимущественного права на продление пользования акваториями.

В законопроект о распределении рыболовных участков для вылова анадромных объектов нужно заложить принцип поддержки добросовестных пользователей, считают в Росрыболовстве. Об этом глава ведомства Илья Шестаков рассказал, отвечая на вопрос сенатора от Магаданской области Анатолия Широкова на встрече с членами Совета Федерации.

При подготовке проекта, по словам Ильи Шестакова, предстоит сложная работа . «Здесь надо (принять во внимание — прим. ред.) очень много нюансов, чтобы учесть права рыбопромышленников на продление, которые действительно вкладывали и инвестировали средства в строительство заводов (таких много), в строительство инфраструктуры. И при этом нужно выбрать четкие критерии, потому что мы знаем, что все равно на территории есть компании, которые ничем, кроме вылова, не занимаются, то есть никаких инвестиций не осуществляют», — сказал руководитель Росрыболовства.

Принцип автоматического продления, полагают в ведомстве, здесь не применим, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы все-таки должны, на мой взгляд, стимулировать компании, которые развиваются, которые перерабатывают продукцию, и при этом изъять те участки у тех пользователей, которые этим не занимаются, и передать как раз компаниям, которые готовы и дальше осуществлять инвестиции», — заявил Илья Шестаков.

Определяться с критериями планируется совместно с сенаторами, депутатами, регионами, подчеркнул он. Рабочая группа по подготовке законопроекта должна собраться на первое заседание в декабре.

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