Регулятор готовит новые принципы распределения лососевых участков

Росрыболовство продолжит работу над законопроектом по принципам распределения участков для добычи лососей. Об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме.

Основное внимание на парламентских слушаниях 19 октября было уделено законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Однако Минсельхоз и Росрыболовство рассказали и о других инициативах по регулированию в рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Создается рабочая группа по подготовке проекта закона по участкам для вылова анадромных видов рыб, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Здесь, по его словам, «предстоит большая работа».

Глава Росрыболовства отметил, что при распределении рыболовных участков должны учитываться уже имеющиеся наработки предприятий. «Очень много вложено в регионы. Очень много вложено в рыбоперерабатывающие заводы, в сопутствующую инфраструктуру», — сказал Илья Шестаков.

Необходимо вместе подумать, чтобы те, кто реально инвестировал в рыбохозяйственный комплекс, получили преимущественное право на продление пользования участков, заявил руководитель Росрыболовства.

В случае с теми, кто не вкладывался, нужно выставлять участки на аукционы либо на конкурсы с инвестиционными обязательствами, подчеркнул глава ФАР.

Планы подготовить инициативу по лососевым участкам глава Росрыболовства проанонсировал в прошлом году. При этом в Совете Федерации обсуждали и идею закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без торгов.



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