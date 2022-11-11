ЕАЭС унифицирует стандарты производства органической продукции
Евразийский экономический союз собирается принять соглашение о свободном обращении органической сельхозпродукции. Планируется гармонизировать правила производства и обращения таких товаров в странах ЕАЭС.
Подготовленный проект соглашения предусматривает формирование перечня стандартов органического производства ЕАЭС — для унификации требований к такому производству, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
«Развитие межгосударственной стандартизации органического производства и разработка межгосударственных стандартов, эквивалентных общепринятым международным документам, позволит наращивать присутствие органической продукции государств ЕАЭС на международном рынке», — заявил директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.
Напомним, что по российскому законодательству на получение специального статуса органической может претендовать в том числе продукция аквакультуры.
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