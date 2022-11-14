Каспийский лосось получил возмещение мальком от энергетиков

Специалисты Главрыбвода выпустили в реки Кабардино-Балкарии более 940 тыс. мальков каспийского лосося. Рыбная молодь восполнит ущерб, нанесенный водным биоресурсам строительством гидроэлектростанций.

Северо-Кавказский филиал Главрыбвода отчитался о завершении запланированных на 2022 г. работ по выпуску молоди каспийского лосося по договору с «Русгидро». Всего в рамках компенсационных мероприятий в Баксан, Черек, Нальчик, Хасаут, Чегем и другие реки Кабардино-Балкарской Республики отправилось свыше 942 тыс. мальков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, выпуски рыбной молоди являются частью плана работ по восполнению водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии. Возмещение ущерба предусматривалось проектами строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС.

Каспийский лосось относится к особо ценным видам рыб и занесен в Красную книгу РФ. Строительство гидросооружений считается одним из основных факторов снижения численности лосося и его пресноводной формы — ручьевой форели — наряду с браконьерством и общим загрязнением поверхностных вод речных бассейнов.

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