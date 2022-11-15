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АСРФ предложила свои поправки к законопроекту о втором этапе

АСРФ предложила свои поправки к законопроекту о втором этапе

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота в качестве механизма защиты интересов малого и среднего бизнеса на втором этапе «квотной реформы» предложила установить для таких предприятий «преимущественное право в отборе проектов под инвестквоты».

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила свои предложения по законопроекту о втором раунде инвестквот и аукционов главам прибрежных регионов, в профильные комитеты Госдумы, Совета Федерации и в Минсельхоз, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения, продвигающего второй этап.

Так, АСРФ предлагает предусмотреть для малых и средних предприятий преимущественное право в отборе проектов под инвестквоты, выделив под эти цели отдельные инвестиционные объекты и проекты. Эту меру объединение заявляет как меру учета интересов МСП.

Также предлагается исключить из законопроекта положения о квотах добычи в инвестиционных целях моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

Кроме того, отмечено в сообщении, АСРФ считает важным уточнить в законопроекте, как учитывать объемы освоения инвестиционной квоты и переработки уловов по ней на заводах и судах. Предлагается сохранить установленный порог обязательств в 70%. При этом целесообразно брать в расчет объем освоения и переработки таких же видов водных биоресурсов, добытых и по иным квотам, заявили в ассоциации.

«На Дальнем Востоке распределение инвестквот раздроблено в небольших объемах по 8 промысловым районам. Обязательство осваивать инвестиционную квоту исключительно построенным под нее судном заставляет новые технологичные суда терять промысловое время на переходы из одного района промысла в другой вместо того, чтобы вести добычу в наиболее продуктивных районах. Та же проблема с доставкой уловов или продукции из них по конкретным инвестквотам на береговой завод, на который эти инвестквоты распределены. Поэтому целесообразно учитывать при оценке обязательств по освоению и переработке иные имеющиеся квоты», — цитирует пресс-служба президента АСРФ Алексея Осинцева.

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