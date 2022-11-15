Байкалу обещают богатое зарыбление омулем

На Большереченском рыбоводном заводе Главрыбвода заложили на инкубацию рекордное количество икры байкальского омуля — более 1 млрд штук. Выращенных мальков переселят в озеро весной.

Нерестовая кампания пошла очень успешно, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Нерест проходил в садковой базе завода, в условиях, приближенных к естественным, сбор икры велся экологичным методом. Из 75 тонн отловленных производителей 80% удалось выпустить живыми.

До апреля-мая икра будет зреть в инкубационных аппаратах Вейса, новое поколение омуля пополнит запасы озера Байкал уже весной будущего года.

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