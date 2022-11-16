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Предложения по корректировке законопроекта о втором этапе обсудили 15 ноября на заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы настаивают на серьезной корректировке законопроекта о втором этапе инвестквот

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сформировал поправки, которые сенаторы предлагают внести в законопроект о втором этапе инвестквот в ходе подготовки ко второму чтению.

Предложения по корректировке законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционах по продаже прав на вылов крабов и моллюсков обсуждались 15 ноября на заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Первый зампред комитета Сергей Митин отметил, что в постановлении Госдумы, принятом при рассмотрении законопроекта в первом чтении, учтены два вопроса, которые поднимали сенаторы.

«В этом постановлении сказано, что действие этого закона не будет распространяться на субъекты малого и среднего предпринимательства, и исключаются из этого законопроекта моллюски», — рассказал он членам комитета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению сенаторы также предложили вывести из-под действия закона градо- и поселкообразующие предприятия, исключить требование об увязке строительства рыбоперерабатывающих предприятий и рыболовных судов и отложить срок вступления в силу законодательных изменений до завершения первого этапа инвестквот. Еще одно замечание — об исключении из квотных аукционов глубоководных крабов, по словам Сергея Митина, может быть реализовано через нормативные акты Минсельхоза.

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева высказала опасения, что позиция комитета может быть не услышана согласительной комиссией, которая сформирована после первого чтения в Госдуме для доработки законопроекта. «Если не будут учтены поправки, я буду голосовать против этого закона, кто бы что ни говорил», — предупредила она.

Представитель другого дальневосточного региона Борис Невзоров указал, что нигде не упоминаются предложения, направленные в комиссию губернатором Камчатского края. По мнению сенатора, члены СФ в таких вопросах должны поддерживать руководство регионов.

По словам председателя комитета Александра Двойных, что в состав согласительной комиссии от Совета Федерации включены сенаторы Алексей Майоров и Анатолий Широков. Планируется, что заседание комиссии, которую возглавил вице-спикер ГД Алексей Гордеев, пройдет 17 ноября.

«Очевидно, что в рамках этой согласительной комиссии поправки и предложения, которые поступали от сенаторов, будут рассматриваться в первоочередном порядке, — высказал мнение Александр Двойных. — Я вчера с заместителем председателя Госдумы формат этой работы обсудил. Считаю, он будет самым эффективным».

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Fishnews

  • Предложения по корректировке законопроекта о втором этапе обсудили 15 ноября на заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Сенатор от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ
  • Сенатор от Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ
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