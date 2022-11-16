Материалы конференции научных наблюдателей опубликовали

АтлантНИРО опубликовал сборник докладов первой Всероссийской конференции наблюдателей на промысле, которая состоялась в сентябре 2021 г. С материалами можно ознакомиться в том числе в интернете.

Мероприятие проходило на базе Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Организаторами выступили Росрыболовство и ВНИРО.

Опубликованный сборник содержит 33 доклада участников конференции из 12 городов и 16 организаций, сообщает корреспондент Fishnews. Среди авторов — представители Росрыболовства, научно-исследовательских институтов, рыбацкого сообщества, Российской академии наук и Всемирного фонда дикой природы (WWF). Доклады охватывают информацию о международных системах наблюдения на промысле, перспективах глобального научного мониторинга на промысловых судах, сборе промыслово-биологических данных и особенностях наблюдения на разных видах промысла.

Представлены материалы о приловах, возможности расширения спектра собираемых наблюдателями данных и о роли наблюдателей в оперативном прогнозировании промысловой обстановки. В рамках реализации решений конференции приведен текст проекта «Положения о работе российских научных наблюдателей на рыболовном промысле». Cборник размещен на сайте АтлантНИРО.

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