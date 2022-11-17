Сенаторы поддержали запрет на обслуживание в порту браконьерских судов

Капитаны морских портов получат возможность запрещать заход в порт иностранным судам, деятельность которых связана с браконьерским промыслом. Соответствующие изменения в законодательство 16 ноября одобрил Совет Федерации.

На заседании 16 ноября сенаторы одобрили закон, который позволит при необходимости закрывать российские морские порты для иностранных судов, занимающихся браконьерством. Изменения, направленные на реализацию Соглашения ФАО о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, вносятся в законы о внутренних морских водах, о морских портах, а также в Кодекс торгового мореплавания РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, капитан морского порта получает право запрещать заход в российские морские порты иностранным судам при определенных условиях. В частности, если деятельность этих судов связана «с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации».

Список «нежелательных» судов капитанам морских портов будет направлять федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Суда из «черного списка» смогут зайти в порт только в случае бедствия или других чрезвычайных обстоятельств, а также если потребуется оказать помощь людям или другим судам. Кроме того, капитан порта может разрешить заход в порт такому судну для проведения его осмотра.

Под запрет попадает и оказание услуг в морском порту владельцам судов, включенных в «черный список». Их разрешено обслуживать, только если речь идет о безопасности здоровья экипажа или судна, а также об утилизации судна.

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