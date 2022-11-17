Росрыболовство отмечает прибавку по добыче минтая

Вылов минтая в Беринговом и Охотском морях вырос на 12% к уровню прошлого года и достиг в совокупности 1,383 млн тонн. Информацию приводит Росрыболовство по данным судовых суточных донесений и координационной группы ученых.

Нарастающий вылов минтая по Западно-Беринговоморской зоне на 14 ноября составил 452,1 тыс. тонн — на 32% больше, чем годом ранее, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. По его информации, в течение прошедшей недели на промысле работали от 14 до 27 судов, в том числе 8-14 крупнотоннажных и 6-13 среднетоннажных.

Согласно данным наблюдателей, облавливался минтай размерами 35-66 см. Доминировала размерная группа особей 41-46 см (59%) при средней длине 45,6 см и средней массе 672 г. Доля самок в уловах составляла 53,8%, доля минтая непромыслового размера — 0,3%.

Нарастающий вылов к 15 ноября по Охотскому морю составил 931 тыс. тонн — на 4,2% выше уровня 2021 г. В течение недели основной промысел развивался в Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах. Работали от 13 до 19 судов, в том числе 8-13 крупнотоннажных и 1-9 среднетоннажных.

Нарастающий вылов тихоокеанской сельди составляет 225,3 тыс. тонн (+19%). Ее добычу вели 6-12 судов: от 2 до 6 крупнотоннажных и от 4 до 6 среднетоннажников.

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