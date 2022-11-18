«Рыбный» НДС предложили снизить

В Госдуму внесены поправки, предусматривающие уменьшение ставки налога на добавленную стоимость с 10 до 5% в отношении некоторых социально значимых товаров. В перечне в том числе живая и охлажденная рыба, продукция из рыбы и морепродуктов.

Проект изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ внесен в Госдуму группой депутатов. Предлагается снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении «отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан».

В частности, предлагается установить, что налогообложение производится по налоговой ставке 5% при реализации живой рыбы (за исключением ценных пород, например, белорыбицы, лососевых, осетровых, омуля, муксуна). Также в списке для льготного налогообложения продукция из рыбы и морепродуктов, в том числе рыба охлажденная, мороженая и других видов обработки, консервы и пресервы. Здесь тоже предусмотрены исключения — красная и черная икра, мясо ценных рыб, пресервы из лосося, мясо и конечности крабов, лангусты и другие деликатесы, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено, что предлагаемые изменения в первые два года с момента их принятия могут привести к снижению поступлений средств в бюджет. «Вместе с тем указанные меры будут являться существенным дополнительным стимулом для роста экономической активности среди практически всех домохозяйств», — считают авторы законопроекта.

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