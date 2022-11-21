Камчатских браконьеров лишили свыше 60 тонн улова

В Камчатском крае полицейские за время операции «Путины-2022» изъяли более 60 тонн нелегальных уловов и пресекли три факта дачи взятки. В числе потенциально опасных продуктов в руки правоохранителей попали почти 10 тонн красной икры и 13 тонн краба.

Всего возбуждено 202 уголовных дела по статье 256 УК РФ (нелегальный вылов). У фигурантов изъято 99 лодок, 31 автомобиль, рыболовные сети и другие предметы, использованные на браконьерском промысле. Совокупный ущерб водным биоресурсам оценили в 300 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Камчатскому краю.

Одна из крупных партий рыбопродукции была изъята в Усть-Большерецком районе 22 июля. По данным следствия, шестеро мужчин, действуя по предварительному сговору, добывали нерку. На момент задержания у них обнаружили 828 кг лосося, ущерб составил более 2,6 млн рублей.

Также во время «Путины-2022» правоохранителями задокументировано три факта дачи взятки. Во всех случаях предприниматели, уличенные в реализации немаркированной продукции (крабовое мясо, красная икра) предлагали стражам правопорядка деньги и ювелирные изделия за возврат товара, уточнили в пресс-службе. В отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).

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