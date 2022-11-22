Ученого и рыбацкого бригадира обвиняют в незаконном промысле

В Магаданской области двух граждан будут судить по обвинению в незаконном вылове лосося с причинением особо крупного ущерба. Один из фигурантов на момент инцидента был сотрудником МагаданНИРО, второй — бригадиром рыбопромыслового предприятия, сообщили в следственном управлении.

По версии правоохранителей, преступление было совершено 5 августа прошлого года. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Магаданской области, ученый — главный специалист лаборатории лососевых рыб и аквакультуры Магаданского филиала ВНИРО — использовал разрешение на вылов водных биоресурсов и выполнение программ научно-исследовательских работ. Бригадир, как считают в СКР, снабдил его всем необходимым, а также привлек к вылову бригаду, не осведомленную о незаконности действий.

В результате в реке Мотыклейка в Ольском районе не в научных целях был добыт 871 экземпляр тихоокеанских лососей, подчеркнули в пресс-службе. Рыбу переместили в лес, где из самок извлекли икру и доставили ее в место переработки и хранения.

Фигурантам вменяют причинение ущерба в 1,7 млн рублей. Прокуратура признала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

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