ОДУ на 2023 год начали распределять по направлениям

Росрыболовство выпустило первые приказы о распределении общего допустимого улова на предстоящий год по видам квот. Уже размещены приказы по Азово-Черноморскому и Волжско-Каспийскому бассейнам.

В базе правовых актов Росрыболовства появились первые приказы о распределении ОДУ на 2023 г. по направлениям. Приказом федерального агентства от 18 ноября 2022 г. № 671 допустимый улов отвели на разные виды квот в Волжско-Каспийском бассейне - для научно-исследовательских и контрольных целей, аквакультуры, рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях. Для промышленного лова определены объемы добычи сазана, пресноводного сома, щуки, воблы, судака и раков, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ Росрыболовства от 18 ноября 2022 г. № 672 определил объемы вылова в научно-исследовательских и контрольных целях на Черном море.

Напомним, что общий допустимый улов на 2023 г. утвержден приказом Минсельхоза от 30 сентября 2022 г. № 648.

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Приказы Росрыболовства смотрите в прикрепленных файлах.

